Aus zwei mach drei: Tobias Pokrop, Bürgermeister in Riederich (Kreis Reutlingen), will Nachfolger von Susanne Widmaier werden.
22.12.2025 - 17:02 Uhr
Da waren es schon drei: Kurz vor Weihnachten hat in Person von Tobias Pokrop ein weiterer Bewerber seine Kandidatur um das Bürgermeisteramt der Stadt Rutesheim eingereicht. Nach Alexander Fischer und Bettina Beck ist der Bürgermeister der Gemeinde Riederich im Kreis Reutlingen somit der Dritte, der Ambitionen auf die Nachfolge von Susanne Widmaier offiziell macht. Gewählt wird am 8. Februar.