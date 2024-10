Unterlegener Kandidat will sich weiter engagieren

Bei der Renninger Bürgermeisterwahl erhielt Ulf Sieglitz nur 6,52 Prozent der Stimmen und unterlag Melanie Hettmer deutlich. Trotzdem will der Malmsheimer sich weiter politisch engagieren.

Manuel Schust 17.10.2024 - 17:03 Uhr

Die Bürgermeisterwahl in Renningen konnte Melanie Hettmer am vergangenen Sonntag mit 92,93 Prozent der Stimmen deutlich für sich entscheiden. Als am Wahlabend das Ergebnis verkündet wurde, war der unterlegene Kandidat Ulf Sieglitz gar nicht vor Ort im Renninger Rathaus.