 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. „Jede Stimme ist ein Vertrauensbeweis“ – Ahrens bleibt Rathauschef

Bürgermeisterwahl in Rudersberg „Jede Stimme ist ein Vertrauensbeweis“ – Ahrens bleibt Rathauschef

Bürgermeisterwahl in Rudersberg: „Jede Stimme ist ein Vertrauensbeweis“ – Ahrens bleibt Rathauschef
1
Raimon Ahrens bleibt weitere acht Jahre der Chef im Rudersberger Rathaus. Foto: Gottfried Stoppel

Alleiniger Bewerber, klare Botschaft: Der Bürgermeister erhält Rückhalt für acht weitere Jahre. Was dieses Ergebnis über die Gemeinde sagt.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Der Wahlabend bringt keine Überraschung, aber ein klares Signal: Raimon Ahrens bleibt Bürgermeister von Rudersberg, für weitere acht Jahre. Seine Wiederwahl war absehbar, denn er war der einzige Kandidat. Das Ergebnis: 98,5 Prozent der Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von 37,3 Prozent. 50 der insgesamt 8905 Wahlberechtigten schrieben eine andere Person als Ahrens auf den Stimmzettel. 36 der abgegebenen Wahlzettel wurden als ungültig gewertet. Eine stille Wahl? Keineswegs.

 

Ahrens war der einzige Bewerber, der bis zum Ende der Frist am 22. Dezember seine Unterlagen eingereicht hatte. Das politische Solo sorgte im Vorfeld für verhaltene Diskussionen, aber keinen Herausforderer. Ahrens, 36, Verwaltungsfachmann, Vater von zwei Kindern, geht damit in seine zweite Amtszeit. Er wurde 2018 als Überraschungssieger ins Amt gehievt – gegen fünf Mitbewerber, mit stolzen 66,7 Prozent der Stimmen.

Ahrens: Vom Jungspund zum politischen Schwergewicht

Damals war er 28 – jung, unverbraucht, lokal verwurzelt. Heute wirkt Ahrens, der für die Freien Wähler auch im Kreistag ein Mandat hat, wie ein politisches Schwergewicht im Kleinen: präsent, sachorientiert, heimatverbunden. Seine erste Amtszeit? Geprägt von Infrastrukturprojekten, Starkregen-Krise und Digitalisierungsplänen.

„Wir haben viel bewegt – das möchte ich fortsetzen“, sagt er. Seine Bilanz: Der Bau eines Pflegeheims, 280 neue Wohneinheiten, der Rettungszentrum-Beschluss für Feuerwehr und DRK. Auch bei der Wieslauftalbahn machte Rudersberg unter seiner Führung Fortschritte – mit neuen Triebwagen, neuen Streckenplänen, neuem Mut.

Etwas zusammengewachsen, was vorher nebeneinanderlebte

Als emotionalen Wendepunkt nennt Ahrens die Hochwasserkatastrophe. Damals sei „etwas zusammengewachsen, was vorher nebeneinanderlebte.“ Auch das große Heimatfest im Sommer 2025 sei ein Zeichen der Gemeinschaft gewesen. Ahrens’ Botschaft: Rudersberg ist mehr als ein Flickenteppich aus Ortsteilen – es ist eine Gemeinde mit Haltung.

Die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe hat Rudersberg zusammengeschweißt. Foto: Gottfried Stoppel

Mit dieser Haltung will der Bürgermeister auch künftig punkten: Der Hochwasserschutz soll neu aufgestellt, das Schulzentrum saniert, die Ortsmitte von Schlechtbach neu gedacht werden. Dazu kommen der lange geplante Glasfaserausbau – verteilt auf Telekom und NetCom – sowie ein neues Gemeindeentwicklungskonzept als Basis für den nächsten Flächennutzungsplan.

Jede Stimme ist ein Vertrauensbeweis – und ein Ansporn

Eine offizielle Kandidatenvorstellung gab es nicht – die Satzung sieht das bei nur einem Bewerber nicht vor. Doch Ahrens war präsent: in Vereinen, bei Gesprächen auf der Straße, auf Social Media. Die Wahl sei für ihn mehr als ein Formalakt, betont er. „Jede Stimme ist ein Vertrauensbeweis – und ein Ansporn.“

Dass dieses Vertrauen über Jahre gewachsen ist, zeigt auch der Blick zurück: Als Ahrens 2018 ins Amt kam, war Rudersberg noch auf der Suche nach Richtung. Der damalige Wechsel von Martin Kaufmann (jetzt: Cohn) nach Leonberg hatte ein Vakuum hinterlassen. Ahrens füllte es mit Verwaltungserfahrung, klarer Kommunikation und einem Faible für pragmatische Lösungen.

In einer Zeit, in der vielerorts Streit, Polarisierung und Wahlmüdigkeit dominieren, wirkt die Rudersberger Bürgermeisterwahl fast aus der Zeit gefallen. Kein Spektakel, keine Grabenkämpfe – und doch politisch relevant. Denn sie zeigt: Auch im Alleingang kann ein Bürgermeister ein Mandat spüren – wenn er zuhört, anpackt, bleibt.

Weitere Themen

Bürgermeisterwahl in Rudersberg: „Jede Stimme ist ein Vertrauensbeweis“ – Ahrens bleibt Rathauschef

Bürgermeisterwahl in Rudersberg „Jede Stimme ist ein Vertrauensbeweis“ – Ahrens bleibt Rathauschef

Alleiniger Bewerber, klare Botschaft: Der Bürgermeister erhält Rückhalt für acht weitere Jahre. Was dieses Ergebnis über die Gemeinde sagt.
Von Frank Rodenhausen
Wildunfall bei Winnenden: Reh auf der Straße löst Auffahrunfall aus – zwei Autos beschädigt

Wildunfall bei Winnenden Reh auf der Straße löst Auffahrunfall aus – zwei Autos beschädigt

Zwischen wischen Eichholz und Breuningsweiler springt ein Reh plötzlich auf die Straße. Ein Fahrer bremst, ein zweiter kann nicht mehr reagieren – der Schaden ist erheblich.
Von Frank Rodenhausen
Neujahrsempfang in Fellbach: Heimat im Plural: Was Fellbach von der Partnerschaft mit Pécs lernt

Neujahrsempfang in Fellbach Heimat im Plural: Was Fellbach von der Partnerschaft mit Pécs lernt

Statt Rückblicken geht es um Zugehörigkeit, Vielfalt und Zusammenhalt. Der Neujahrsempfang in Fellbach wird zur Standortbestimmung einer Stadt, die Heimat neu definiert.
Von Frank Rodenhausen
Tragödie im Rems-Murr-Kreis: Tod nach Fasching in Auenwald – „Wir haben gar nichts mitbekommen“

Tragödie im Rems-Murr-Kreis Tod nach Fasching in Auenwald – „Wir haben gar nichts mitbekommen“

Noch in der Nacht herrschte ausgelassene Stimmung, wenige Stunden später der Schock. Ein Teilnehmer des Faschings stirbt auf dem Heimweg – das Dorf ringt um Worte.
Von Frank Rodenhausen
Auenwald im Rems-Murr-Kreis: 39-Jähriger nach Fasnetsveranstaltung tot in Bach gefunden

Auenwald im Rems-Murr-Kreis 39-Jähriger nach Fasnetsveranstaltung tot in Bach gefunden

In einem Bach in Auenwald ist am Sonntagmorgen ein toter Mann gefunden worden. Erste Erkenntnisse deuten auf ein Unglück hin. Was bislang bekannt ist.
Von Sebastian Winter
Schwäbischer Wald auf der CMT: Regio-, Rufbus, Waldbahn – Schwäbischer Wald setzt auf Freizeitverkehr ohne Auto

Schwäbischer Wald auf der CMT Regio-, Rufbus, Waldbahn – Schwäbischer Wald setzt auf Freizeitverkehr ohne Auto

Biomethanbusse, Wanderkarten und schwarze Marshmallows: Auf der CMT zeigt der Schwäbische Wald, wie klimafreundliche Mobilität im ländlichen Raum funktionieren kann.
Von Frank Rodenhausen
Neues Restaurant in Korb: Fermentierte Schweinswürste und andere Besonderheiten im Saw Samsai

Neues Restaurant in Korb Fermentierte Schweinswürste und andere Besonderheiten im Saw Samsai

Für Sakomwan Helm-Cybulski war es ein Traum: In ihrem Lokal wird keine Fusionsküche gekocht, sondern wie in ihrer Heimat. Für unsere Testerin Kathrin Haasis gibt es viel zu entdecken.
Von Kathrin Haasis
Turbo Tonis Wäscheschleuder: Der Schwaben-Park in Kaisersbach bekommt eine Waschbär-Attraktion

Turbo Tonis Wäscheschleuder Der Schwaben-Park in Kaisersbach bekommt eine Waschbär-Attraktion

Der Schwaben-Park plant eine neue Attraktion: "Turbo Tonis Wäscheschleuder" soll ab Juli 2026 Besucher anziehen. Was steckt hinter dem Fahrgeschäft mit Waschbär-Maskottchen?
Von Phillip Weingand
Unfall in Fellbach: Zusammenstoß im Feierabendverkehr: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Unfall in Fellbach Zusammenstoß im Feierabendverkehr: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Ein riskantes Manöver mit dem Pedelec endet am Freitagnachmittag in Fellbach dramatisch: Eine 15-Jährige kollidiert mit einem Auto und wird schwer verletzt.
Von Frank Rodenhausen
Aktion in Winnenden: Nabu wirbt um naturbegeisterte Neuzugänge

Aktion in Winnenden Nabu wirbt um naturbegeisterte Neuzugänge

Bei Menschen, die in Winnenden und Umgebung wohnen, klingelt vielleicht bald ein Nabu-Mitglied an der Tür. Der Verein sucht mit der Aktion neue Mitstreiter für seine Arbeit.
Von Annette Clauß
Weitere Artikel zu Bürgermeisterwahl Rudersberg Wieslauftalbahn
 
 