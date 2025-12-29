Raimon Ahrens steht am 18. Januar in Rudersberg als Bürgermeister allein zur Wahl – und will doch mehr als einen formalen Sieg. Welche Projekte ihm besonders am Herzen liegen.
29.12.2025 - 17:00 Uhr
In Rudersberg ist die Bürgermeisterwahl entschieden, bevor der erste Wahlzettel ausgefüllt wurde: Nur ein Name wird am 18. Januar 2026 zur Auswahl stehen – der von Raimon Ahrens. Der 36-jährige Verwaltungswirt, seit 2018 im Amt, kandidiert erneut, und diesmal ohne Gegenkandidat. Laut dem Gemeindewahlausschuss sind bis Ende der Frist keine weiteren Bewerbungen eingegangen.