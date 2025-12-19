Die 56-Jährige aus Böblingen bringt reichlich Verwaltungserfahrung, auch in Führungspositionen, mit. In Leonberg war sie Stadtkämmerin, aktuell ist sie beim Landratsamt Ludwigsburg.
19.12.2025 - 14:17 Uhr
Bettina Beck hat offiziell ihre Bewerbung eingereicht und ist damit nach Alexander Fischer die zweite Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 8. Februar 2026 in Rutesheim. Die 56-jährige Beck bringt langjährige Erfahrung aus leitenden Positionen in der öffentlichen Verwaltung mit. Die Diplom-Verwaltungswirtin (FH) hat sich nebenberuflich zur Betriebswirtin (VWA) sowie zur Diplom-Ökonomin weitergebildet.