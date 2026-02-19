Tobias Pokrop oder Bettina Beck? Am Sonntag, 22. Februar, gegen 19 Uhr wird feststehen, wer künftig im Rutesheimer Rathaus an der Verwaltungsspitze das Sagen hat.

Nur noch wenige Tage, dann werden die Rutesheimer entschieden haben, wer für die kommenden acht Jahre neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin ihrer Stadt sein wird und die Nachfolge von Susanne Widmaier antritt. Weil kein Bewerber für den Chefposten im Rathaus am 8. Februar die absolute Mehrheit erreichen konnte, findet am Sonntag, 22. Februar, eine Stichwahl statt.

Bürgermeister vs. Finanzdezernentin – wer macht das Rennen in Rutesheim? Finalgegner sind Tobias Pokrop und Bettina Beck. Der amtierende Bürgermeister von Riederich im Kreis Reutlingen hatte im ersten Anlauf 2429 Stimmen und damit 49 Prozent erhalten. Der 48-Jährige ließ seine direkte Konkurrentin Bettina Beck, die Finanzdezernentin des Kreises Ludwigsburg und ehemalige Kämmerin von Leonberg, deutlich zurück. Die 56-jährige bekam 1526 Stimmen (30,8 Prozent). Auf den dritten Kandidaten Alexander Fischer entfielen immerhin 985 Stimmen (19,9 Prozent). Er darf nicht mehr zur Stichwahl antreten.

Wahlberechtigt sind deutsche Staatsangehörige sowie Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union mit Hauptwohnsitz in Rutesheim, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Voraussetzung ist zudem, dass sie nach einem Umzug seit mindestens drei Monaten vor dem Wahltag in Rutesheim wohnen.

Wer nicht im Wahlbüro wählen möchte, kann bis Donnerstag seinen Wahlschein für die Briefwahl beantragen. Foto: Simon Granville

Bis Donnerstag Wahlschein für Briefwahl in Rutesheim beantragen

Zur Stimmabgabe in den insgesamt sieben Rutesheimer Wahllokalen ist die Wahlbenachrichtigung für die Bürgermeisterwahl mitzubringen. Wer am Sonntag, 22. Februar, nicht persönlich in dem jeweiligen Wahllokal sein Kreuz machen kann, hat die Möglichkeit, noch bis Donnerstag, 19. Februar, seinen Wahlschein online auf der Homepage der Stadt Rutesheim (www.rutesheim.de) zu beantragen. Wer bereits Briefwahlunterlagen für beide Wahlen beantragt hat, erhält die Unterlagen für die Stichwahl automatisch und muss keinen erneuten Antrag stellen.

Die sieben Wahllokale sind am Sonntag, 22. Februar, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt ist, wer die einfache Stimmenmehrheit erhält. Wahlergebnisse gibt es am Sonntagabend aktuell auf www.stuttgarter-zeitung.de oder www.stuttgarter-nachrichten.de.