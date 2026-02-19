Am Sonntag, 22. Februar, gegen 19 Uhr wird feststehen, wer künftig im Rutesheimer Rathaus an der Verwaltungsspitze das Sagen hat.
19.02.2026 - 05:31 Uhr
Nur noch wenige Tage, dann werden die Rutesheimer entschieden haben, wer für die kommenden acht Jahre neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin ihrer Stadt sein wird und die Nachfolge von Susanne Widmaier antritt. Weil kein Bewerber für den Chefposten im Rathaus am 8. Februar die absolute Mehrheit erreichen konnte, findet am Sonntag, 22. Februar, eine Stichwahl statt.