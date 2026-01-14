Nach der Landtagswahl am 8. März dürfen die Wimsheimer am 22. März erneut abstimmen – wer an die Spitze des Rathauses soll. Der Amtsinhaber will bleiben und verweist auf Erfolge.
Gleich zum Start der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Wimsheim hat Mario Weisbrich kurz nach Mitternacht am 10. Januar sein Bewerbungsschreiben in den Briefkasten am Wimsheimer Rathaus eingeworfen. Seit 2010 ist er dort bereits der Chef – und möchte dies auch in den kommenden acht Jahren bleiben. Weil seine zweite Amtszeit im Juni endet, soll am 22. März ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt werden. Eine ursprünglich angedachte Wahl am 8. März, dem Tag, an dem die Bürgerinnen und Bürger auch zur Landtagswahl aufgerufen sind, ist wegen einzuhaltender Fristen nicht möglich.