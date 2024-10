Die SPD Hamburg zieht mit Bürgermeister Tschentscher an der Spitze in den Bürgerschaftswahlkampf. Die Partei setzte den 58-Jährigen mit überwältigender Mehrheit auf Platz eins der Landesliste.

dpa 12.10.2024 - 12:07 Uhr

Hamburg - Die SPD Hamburg zieht erwartungsgemäß mit Bürgermeister Peter Tschentscher an der Spitze in den Bürgerschaftswahlkampf. Eine Landesvertretendenversammlung setzte den 58-Jährigen mit 97,3 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Landesliste für die Wahl am 2. März kommenden Jahres. Für ihn stimmten insgesamt 323 Sozialdemokraten, 6 votierten im Congress Centrum Hamburg (CCH) gegen ihn, 3 enthielten sich. Einen Gegenkandidaten hatte Tschentscher nicht.