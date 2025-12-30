Korntal-Münchingen hatte große Pläne, um den Bürgerservice zu verbessern. Doch der Gemeinderat lehnt das vom Bürgermeister gewünschte Personal ab – und umgebaut wird nur minimal.
Die Menschen in Korntal-Münchingen sind mit dem Bürgerservice in ihrer Stadt unzufrieden. Sie finden die Öffnungszeiten zu kurz und die Bearbeitungszeiten ihrer Anliegen zu lang. Für sämtliche Themen müssen sie einen Termin vereinbaren, der je nach gewünschter Dienstleistung anderthalb bis zwei Wochen später ist, vor Ferien können es bis zu drei Wochen Wartezeit sein. „Wir sind von Beschwerden überrannt worden“, sagte der Bürgermeister Alexander Noak (parteilos). Der Unmut kommt aus der Bevölkerung wie aus dem Gemeinderat. Also habe er, der Rathauschef, mit seinem Team viel Arbeit investiert, um ein Konzept zu erarbeiten – „auf Antrag des Gemeinderats“, erinnerte Alexander Noak.