In Stuttgart mussten in der Vergangenheit die Bürgerbüros in verschiedenen Stadtteilen schließen – Grund war der Personalmangel. Jetzt gibt es positive Nachrichten aus Untertürkheim und Botnang.

Iris Frey 15.08.2024 - 12:05 Uhr

Monatelang mussten Bürger immer wieder in andere Stadtteile ausweichen, weil in den Bürgerbüros Personal fehlte. Die Anlaufstelle in Untertürkheim war seit 17. Juli 2023 zu. Jetzt kann das Büro in der Großglocknerstraße 24/26 wieder öffnen, teilt die Stadt mit. Ab 2. September ist die Behörde in Untertürkheim wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar, und zwar Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 13 Uhr, Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Das Bürgerbüro Botnang hat von 2. September an an zwei Vormittagen seine Sprechzeiten erweitert. Das Amt in der Klingenstraße 7 ist dann Montag, Mittwoch, und Freitag von 8.30 bis 13 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.