Bürgerservice in Stuttgart Danke an die Beschäftigten der Stadt!
Lange Wartezeiten beim Stuttgarter Bürgerservice haben sich in vielen Köpfen festgesetzt. Doch es gibt Hoffnung auf Besserung – und sehr gute Beschäftigte.
Lange Wartezeiten beim Stuttgarter Bürgerservice haben sich in vielen Köpfen festgesetzt. Doch es gibt Hoffnung auf Besserung – und sehr gute Beschäftigte.
Ja, es gibt sie noch immer, die langen Schlangen vor Stuttgarter Bürgerbüros, Schließungen, Personalengpässe. Und ja, es gibt Beschäftigte am Schalter, die einen schlechten Tag erwischt haben, unfreundlich oder gestresst sind. Sei es, weil der Andrang riesig ist, der Kollege krank oder der Antragsteller schlecht vorbereitet. Das sollte alles nicht sein, kann aber vorkommen – wie in jedem anderen Betrieb mit Kundenkontakt auch.