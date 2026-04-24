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Bürgerservice in Stuttgart Danke an die Beschäftigten der Stadt!

Bürgerservice in Stuttgart: Danke an die Beschäftigten der Stadt!
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Schlange vor der neuen Zulassungsstelle in Bad Cannstatt: Es gibt Hoffnung auf Besserung. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Lange Wartezeiten beim Stuttgarter Bürgerservice haben sich in vielen Köpfen festgesetzt. Doch es gibt Hoffnung auf Besserung – und sehr gute Beschäftigte.

Kriminalität, Sicherheit und Justiz: Jürgen Bock (jbo)

Ja, es gibt sie noch immer, die langen Schlangen vor Stuttgarter Bürgerbüros, Schließungen, Personalengpässe. Und ja, es gibt Beschäftigte am Schalter, die einen schlechten Tag erwischt haben, unfreundlich oder gestresst sind. Sei es, weil der Andrang riesig ist, der Kollege krank oder der Antragsteller schlecht vorbereitet. Das sollte alles nicht sein, kann aber vorkommen – wie in jedem anderen Betrieb mit Kundenkontakt auch.

 

Doch es wird Zeit, einmal eine Lanze zu brechen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt. Während öffentlich über lange Warteschlangen vor der Führerscheinstelle diskutiert wird, über geschlossene Bürgerbüros und Personalsuche, erledigen diejenigen, die da sind, ihre Arbeit in den allermeisten Fällen kompetent und freundlich. Sie helfen Menschen, die kaum Deutsch sprechen, halten kleine Aufmerksamkeiten für Kinder bereit, geben Tipps, die nützlich sind. Das geht bis hin zu den Sicherheitsleuten, die eigentlich nur für Ordnung sorgen sollen, sich in manchen Fällen aber als gute Geister entpuppen, die für die Wartenden Nummern ziehen oder bei der Bedienung von Passfotoautomaten unterstützen.

Dazu kommt, dass die Digitalisierung im Bürgerservice mittlerweile weiter fortgeschritten ist, als man gemeinhin annimmt. Diverse Dinge können inzwischen online erledigt werden, um den Druck von den Anlaufstellen zu nehmen. Auf der Internetseite der Stadt wird gut verständlich erklärt, was man wann wo erledigen kann und was man dafür braucht. Die Online-Warteampel für die Bürgerbüros funktioniert zuverlässig und bietet Bürgern, die ein bisschen flexibel sind, klare Anhaltspunkte dafür, wo die Wartezeiten kurz sind.

Ein positives Zeichen ist auch der Umzug der KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle. Die anfänglichen Warteschlangen haben sich inzwischen offenbar reduziert, die Abläufe spielen sich ein. Wenn sich jetzt noch die Personalsituation weiter verbessern sollte, wäre viel gewonnen auf dem Weg zu einem wirklich gut funktionierenden Bürgerservice in Stuttgart. Dafür gibt es zumindest sachte Anzeichen.

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