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Bürgerservice in Stuttgart Stadt will Bürgerbüros zusammenlegen

Bürgerservice in Stuttgart: Stadt will Bürgerbüros zusammenlegen
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Das Bürgerbüro in Möhringen ist seit Monaten geschlossen. Jetzt wird über eine Zusammenlegung mit Vaihingen diskutiert. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In den Stuttgarter Bürgerbüros verbessert sich die Personalsituation. Dennoch bleibt die Lage angespannt – was zu Überlegungen für die Filder und die Neckarvororte führt.

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Es tut sich etwas bei den Stuttgarter Bürgerbüros. Und das in jeder Hinsicht. Trotz zeitweise nach wie vor langer Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger gibt es dabei zunächst Positives zu vermelden. Denn die so kritische Personallage hat sich zuletzt etwas entspannt. Ob dabei die allgemeine Wirtschaftslage mit Stellenabbau in vielen Unternehmen etwas zu tun hat, kann man bei der Stadt nicht sagen.

 

Susanne Scherz, Leiterin des Ordnungsamts, nennt Zahlen: „In den Bürgerbüros sind erfreulicherweise derzeit 140 Stellen besetzt.“ Das bedeutet, dass etwa 20 Prozent der 176 Soll-Stellen offen sind. Was zunächst bedenklich klingt, ist im Vergleich der vergangenen Jahre ein guter Wert. „In den Vorjahren gab es immer wieder Zeiträume, in denen weniger Personen in den Bürgerbüros arbeiteten. Die Zahlen schwankten. Im Mittel waren rund 133 Stellen besetzt“, sagt Susanne Scherz.

Neben Beschwerden gibt es auch immer wieder Lob für die Echtzeit-Warteampel auf der Internetseite der Stadt und die Betreuung vor Ort. „Viele Kundinnen und Kunden berichten von freundlichen und hilfsbereiten Bürgerbüros und empfinden die Website als übersichtlich. Besonders die engagierte und serviceorientierte Arbeit unserer Mitarbeitenden wird seit mehreren Jahren sehr geschätzt“, so die Amtsleiterin.

Kritik habe sich in der Vergangenheit vor allem auf den Personalmangel, der zu längeren Wartezeiten und eingeschränkten Terminmöglichkeiten geführt hat, bezogen. Dieser Punkt ist noch nicht ausgestanden, doch Scherz hofft auf weitere Besserung: „Durch gezielte Anstrengungen in der Personalgewinnung haben wir die Situation in der Sachbearbeitung inzwischen deutlich verbessert. Dadurch verfügen die Bürgerbüros heute über mehr Kapazitäten, was sich spürbar positiv auf Wartezeiten und Terminangebote auswirkt.“

Online-Angebot der Bürgerbüros erweitert

Parallel dazu habe man das Online-Terminangebot erweitert und digitale Services gezielt ausgebaut. „Diese Angebote werden von den Stuttgarterinnen und Stuttgartern gut angenommen und aktiv genutzt“, sagt Susanne Scherz. Um den Dienstbetrieb „weiter zu stabilisieren und kontinuierlich zu verbessern, arbeiten wir fortlaufend an effizienteren Arbeitsabläufen, kürzeren Wartezeiten, nachhaltiger Personalgewinnung sowie am Ausbau unserer digitalen Angebote“.

Allerdings kommen die Verbesserungen nicht immer auch bei den Stuttgarterinnen und Stuttgartern an. So sind etwa die Bürgerbüros in Feuerbach, Möhringen und im Norden nach wie vor geschlossen. Susanne Scherz kann in diesen Fällen auch keine Entwarnung geben: „Für eine Eröffnung der geschlossenen Standorte Nord und Feuerbach sind zunächst die personellen und räumlichen Ausstattungen zu schaffen“, sagt sie. Wie lange das dauern wird, ist offen.

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Für Möhringen zeichnet sich indes eine Lösung ab, die noch für Diskussionen sorgen dürfte. Am 4. Mai werden die Bezirksbeiräte Möhringen und Vaihingen gemeinsam tagen. Einziger Beratungspunkt: die Zusammenlegung der beiden Bürgerbüros. Von Betroffenen ist zu hören, dass die Lage auch in Vaihingen häufig schlecht sein soll mit langen Schlangen und raren Terminen.„Für die beiden Standorte wird derzeit ein Konzept für ein modernes und zukunftsorientiertes Bürgerbüro entwickelt“, sagt die Amtsleiterin. Es werde in der Sitzung am 4. Mai vorgestellt. Vorher wolle man noch keine Details nennen.

Solche Schilder hängen derzeit auch an den Bürgerbüros in Feuerbach und im Norden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Filder sind dabei nicht der einzige Teil in der Stadt, für den es entsprechende Überlegungen gibt. Der Zusammenlegung der Bürgerbüros Hedelfingen, Obertürkheim, Untertürkheim und Wangen zu einem zentralen Bürgerbüro „Obere Neckarvororte“ als Bestandteil des Neubaus Sport- und Kulturmitte Hedelfingen hatte der Gemeinderat im vergangenen Jahr zugestimmt. Die Planungsphase läuft derzeit.

Größere Standorte haben den Vorteil, dass bei Personalengpässen nicht gleich geschlossen werden muss. Allerdings bedeuten sie auch einen größeren Kundenandrang, der bewältigt werden muss – und für viele Bürgerinnen und Bürger weitere Wege. Was Zusammenlegungen für den Bedarf an Mitarbeitenden bedeuten würden, ist offen.

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