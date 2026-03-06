Bürgerstiftung Böblingen: Zum Geburtstag gibt es ein Märchenbuch

Es war wohl der Jahrhundertsommer 2003, der damals in Böblingen den Anstoß gab. So zumindest erklärt es sich der ehemalige Oberbürgermeister Alexander Vogelgsang, als er auf dem 20. Geburtstag der Bürgerstiftung an die Anfänge der Initiative zurückdachte. „Das gewachsene Wir-Gefühl in der Stadt war spürbar“, sagte er am Donnerstagabend vor einem erlauchten Kreis von geladenen Gästen im Sparkassenforum. „Stadtjubiläum, Zeitpark und eine geniale Bauernoper-Inszenierung von Hildegard Plattner schafften eine ganz besondere Atmosphäre.“

Aus diesem Geist sei die Bürgerstiftung entstanden, die der Alt-OB damals auf den Weg brachte. Doch bis die Gründungsmitglieder die Unterschrift unter den Gründungsvertrag setzen konnten, musste das Projekt noch einige Hürden nehmen. Vogelgsang: „Zwar hatte die Stadt aus dem Verkauf ihrer Anteile an den Neckarwerken eine stattliche Summe auf dem Konto. Doch es war rechtlich fragwürdig, ob Gelder daraus quasi am Haushalt vorbei in die Bürgerstiftung fließen konnten.“

17 Mitglieder heben im Jahr 2005 die Stiftung aus der Taufe

Schließlich wurde nach ausgiebiger rechtlicher Prüfung ein Weg gefunden und im Dezember 2005 im damals noch existierenden Restaurant Böblinger Haus der Stiftungsvertrag unterzeichnet: 17 Gründungsmitglieder setzten ihren guten Namen unter das Dokument. Der jetzige Oberbürgermeister Stefan Belz lobte in seiner Festrede den „breit aufgestellten Stiftungszweck“.

Im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015 seien etwa Sprachförderkurse unterstützt worden, während der Corona-Pandemie eine Spendenkampagne aus dem Boden gestampft worden und vieles mehr. „Insgesamt wurden seit Gründung 280 Projekte unterstützt, ein tolles Zeichen für Solidarität, Zusammenhalt und Engagement.“ Belz ist qua Amt zugleich Vorsitzender des Stiftungsrats.

Der derzeitige Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Daniel Wengenroth sowie seinen beiden Stellvertretern Monika Gisi-Büttner und Gianfranco Paradisi. In seiner Rede zeigte Wengenroth die vielfältigen Aktivitäten der Bürgerstiftung auf: „Seit 2011 fördern wir das Projekt ‚Schwimmen – ich lern’s’, seitdem haben über 1000 Kinder darüber die Angst vor dem Wasser verloren und das sichere Schwimmen gelernt.“ Außerdem fördere die Stiftung den Bambini-Wettbewerb beim Stadtlauf seit 2015 oder die Initiative „Wir bewegen Böblingen“.

Größter Anteil für Bildung und Erziehung

Über alle Projekte hinweg bewilligte die Stiftung mit 35 Prozent den größten Anteil ihrer Gelder für Projekte im Bereich Bildung und Erziehung. Wichtiger Bestandteil ist die Gewaltprävention an Schulen. Ein knappes Viertel gab sie bisher für Bürgerschaftliches Engagement aus, 20 Prozent für Gesundheit und Sport sowie rund zwölf Prozent für Kunst und Kultur sowie 7,5 Prozent für Völkerverständigung.

Das Startkapital betrug im Gründungsjahr 284 000 Euro, von denen ungefähr zwei Drittel aus privaten Zustiftungen kamen und ein Drittel von der Stadt. Seitdem hat sich das Stiftungsvermögen ungefähr versechsfacht auf derzeit über 1,6 Millionen Euro. Gleichzeitig wuchs auch das Stiftungskapital auf 1,3 Millionen Euro an. Der Vorstand legt das Geld nach einer selbst auferlegten Richtlinie ertragsorientiert an: Rund die Hälfte in Rentenpapiere, weitere Anteile in Aktien- und Immobilienfonds. Die Erträge aus ihrem Kapitalstock und aus den Spenden setzt die Stiftung laut Satzung für unterschiedliche soziale Projekte ein.

Seit der Gründung wurden insgesamt 481 000 Euro an 280 einzelne Projekte ausgeschüttet. Einen Höhepunkt an Engagement erlebte die Bürgerstiftung im Rahmen der Corona-Pandemie. So kamen durch die Kampagne „Zusammenhalten – Zusammenhelfen“ 117 920 Euro an Spenden zusammen, davon 50 000 von der Stadt. In den Jahren 2021 und 2022 wurden 63 Projekte bewilligt – Rekord seit Gründung. Das Spendenaufkommen auf der einen Seite und die Ausschüttungen unterliegen aber deutlichen Schwankungen.

Nach Corona ging das Aufkommen an Spenden deutlich zurück

Seitdem gingen die Spenden deutlich zurück, die Zahl der Zustiftungen ebenfalls. Zum 20. Geburtstag will die Bürgerstiftung daher neue Impulse setzen. Mit dem selbst gesetzten Ziel, 20 neue Zustifter zu gewinnen, sollen weitere 40 000 Euro Stiftungskapital eingeworben werden. Eine besondere Ehrung erhielt am Donnerstag das Ehepaar Sarita und Kumaresh Kohli für ihre Einzelspenden in Höhe von 50 000 Euro. Feierlich untermalt wurde die Geburtstagsfeier außerdem von den Tänzern der Böblinger DAT-Schule sowie den Hanke Brothers, die an Klavier und Tuba den stimmungsvollen Grundton des Abends setzten.

Für das Geburtstagsjahr hat sich Daniel Wengenroth außerdem noch eine weitere Überraschung ausgedacht. Er konnte fünf ehrenamtliche Autorinnen und einen Autor für ein Projekt gewinnen: Das Böblinger Märchenbuch, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Sechs Märchen darin haben alle einen Bezug zur Stadt und lassen ihre Geschichte lebendig werden: Vom Mammutzahn über den berühmten Bären Achmet bis zum sagenumwobenen Ritter Bobilo tauchen historische Begebenheit darin auf. Die Erlöse aus dem Verkauf kommen der Bürgerstiftung zugute und Vorlese-Aktionen sollen Kindern die reichhaltige Historie Böblingens spielerisch näherbringen. Es soll bald im örtlichen Buchhandel erhältlich sein.

