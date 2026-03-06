Bürgerstiftung Böblingen Zum Geburtstag gibt es ein Märchenbuch
Seit ihrer Gründung hat die Bürgerstiftung Böblingen 280 Projekte gefördert. Zum Geburtstag legt sie ein Märchenbuch über die Stadt auf.
Seit ihrer Gründung hat die Bürgerstiftung Böblingen 280 Projekte gefördert. Zum Geburtstag legt sie ein Märchenbuch über die Stadt auf.
Es war wohl der Jahrhundertsommer 2003, der damals in Böblingen den Anstoß gab. So zumindest erklärt es sich der ehemalige Oberbürgermeister Alexander Vogelgsang, als er auf dem 20. Geburtstag der Bürgerstiftung an die Anfänge der Initiative zurückdachte. „Das gewachsene Wir-Gefühl in der Stadt war spürbar“, sagte er am Donnerstagabend vor einem erlauchten Kreis von geladenen Gästen im Sparkassenforum. „Stadtjubiläum, Zeitpark und eine geniale Bauernoper-Inszenierung von Hildegard Plattner schafften eine ganz besondere Atmosphäre.“