Waiblingens OB Sebastian Wolf spricht beim Neujahrsempfang über die geplante Bosch-Werksschließung, kündigt neue Ideen für zentrale Flächen und ein hartes Vorgehen gegen Müllsünder an.
Handys raus statt Handys aus – das war auch dieses Mal beim Neujahrsempfang der Stadt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) die Devise. Wie im Jahr zuvor nutzte der Oberbürgermeister Sebastian Wolf den Bürgertreff am Donnerstagabend dazu, sich per interaktiver Smartphone-Umfrage ein Bild vom Gemütszustand der Gäste zu machen. Die füllten den großen Saal des Bürgerzentrums zwar nicht komplett, dennoch blieb trotz der ungünstigen Wetterprognose nur eine überschaubare Zahl an Sitzplätzen unbesetzt. Mehrere Gäste bezeichneten die Schlange beim Defilee sogar als die längste, die sie je gesehen hätten.