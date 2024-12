Der 1874 gegründete Bürgerverein Zuffenhausen möchte mit seinen rund 360 Mitgliedern den Stadtbezirk lebenswerter machen. Der Rikscha-Fahrdienst Zuffka hat bereits 30 000 Kilometer im Bezirk zurückgelegt – und es gibt noch viel mehr Initiativen.

Torsten Ströbele 03.12.2024 - 11:21 Uhr

Es war das Jahr 1874, als der Bürgerverein Zuffenhausen gegründet wurde. 150 Jahre später existiert er noch immer – und seine Mitglieder haben auch in Zukunft einiges vor. Die Vorstandsmitglieder Karin Strohmaier, Ute Dümcke und Christina Kolb sind sich sicher, dass Vereinsarbeit in der heutigen Zeit noch zählt: „Verbundenheit, Zusammenhalt, Teamarbeit, Freundschaften, gemeinsame Aktivitäten und Feste, die in einem Verein gelebt werden, sind wichtig“, darin sind sich Strohmaier, Dümcke und Kolb einig.