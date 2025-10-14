Bürokratieabbau Land will Pflegeheime seltener inspizieren
Das Land möchte die bürokratischen Hürden senken – und stößt damit nicht überall auf Zustimmung.
Das Land möchte die bürokratischen Hürden senken – und stößt damit nicht überall auf Zustimmung.
Aus WTPG wird TPQG. Klingt nicht gerade übersichtlich, ist es im Detail auch nicht. Auch wenn Baden-Württembergs Sozialminister voll des Lobes ist über das neue Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG), welches das Gesetz für Teilhabe- und Pflegequalität (TPQG) reformieren soll.