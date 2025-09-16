Die SPD im Landtag spricht sich für ein Bürokratiemoratorium aus. Wie lässt sich ohne neue Regeln regieren?
16.09.2025 - 20:15 Uhr
SPD-Fraktionschef Andreas Stoch startet mit einem neuen Vorschlag zum Bürokratieabbau in den Endspurt nach der Sommerpause. Auf ihrer Fraktionsklausur in Freiburg haben die Sozialdemokratien am Dienstag ein Positionspapier zum Bürokratieabbau diskutiert. Zentrale Forderung: Ein Bürokratiemoratorium. „Wir wollen die Pausetaste drücken“, sagte Stoch unserer Zeitung. In dem Papier fordert die Fraktion die Landesregierung auf, für die nächsten zwei Jahre neue Belastungen für Unternehmen auszuschließen. Konkret sollen nicht notwendige Vorschriften abgebaut werden, neue Gesetze und Regelungen sollen Bürokratie verringern.