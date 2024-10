Mehrere Nebenerwerbslandwirte in Marbach-Rielingshausen (Kreis Ludwigsburg) wollen zusammen einen Unterstand für ihre Gerätschaften bauen. Doch eine gut gemeinte Vorschrift könnte den Plan vereiteln.

Christian Kempf 13.10.2024 - 10:53 Uhr

Bauern im Hauptberuf können oder wollen sich zunehmend nicht mehr um kleinere und aufwändig zu hegende Stückle kümmern. Weinberge drohen deshalb zu verbuschen, Streuobstwiesen könnten ihren einzigartigen Charakter verlieren. In die Bresche springen vielerorts Nebenerwerbslandwirte, die die Kulturlandschaft in Schuss halten. Diese Entwicklung ist auch in Marbach-Rielingshausen zu beobachten. Dort fehlt allerdings ein entscheidendes Puzzleteil, damit die Teilzeitbauern ihrer Aufgabe weiter reibungslos nachkommen können: ein Gebäude, in dem die teils schweren Gerätschaften untergestellt werden können. Dafür ist nun eine Lösung in Aussicht, die jedoch an einer gut gemeinten Vorschrift scheitern könnte.