Büromarktbericht in Stuttgart Droht jetzt die große Büro-Flaute in Stuttgart?
Trotz des Rekord-Leerstands von 566.000 Quadratmetern und sinkender Mieten: Stuttgarts Wirtschaftsförderung und Immobilienexperten sehen den Büromarkt langfristig stabil.
Personalabbau, Sparzwang, Homeoffice: Wie wirken sich diese Faktoren auf den Büromarkt in Stuttgart aus? Wie viel Leerstand gibt es? Wo wird bald Eröffnung gefeiert? Und wie hoch sind die Büromieten derzeit? Auf all diese Fragen gaben der städtische Wirtschaftsförderer Torsten von Appen sowie Helga Schöner und Ulrich Nestel von der E&G Real Estate GmbH im Stuttgarter Rathaus Auskunft.