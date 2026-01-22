Er hat die Firma zwar nicht gegründet, ihr aber neues Leben gegeben: Bugatti wäre ohne Ferdinand Piëch nicht denkbar. Diesen würdigen die Franzosen mit einem Solitaire-Einzelstück.
– Als wäre ein Bugatti Chiron nicht schon exklusiv genug: Ein zahlungskräftiger Kunde hat sich jetzt ein Einzelstück auf Basis des Supersportwagens bauen lassen. Der Hersteller hat das Auto für vermutlich einen zweistelligen Millionenbetrag zum FKP Hommage umgebaut – und damit eine Hommage an VW-Patriarch Ferdinand Karl Piëch geschaffen. Der hatte Bugatti 1998 für den Konzern gekauft und mit dem Veyron zurück in den Automobilbau geführt.