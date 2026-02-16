Build-A-Bear im Breuningerland: „Dann kann ich dich immer bei mir haben“ – Kinder gestalten Kuscheltiere

Es gibt Waschbären, Frösche, Schäfchen, Pandas, Hasen und Axolotl, außerdem Wesen wie Snoopy oder Pikachu. Alle blicken mit freundlichen Gesichtsausdrücken aus dem Regal, eines kuscheliger als das andere. Johann und Leopold indes haben nur Augen für die roten Dinosaurier mit gelben Bäuchen, scharfen Krallen und spitzen Zähnen. „Das ist ein Utahraptor“, sagt der sechsjährige Leopold. Seine Entscheidung ist längst gefallen: Er wählt eine der Dino-Hüllen, um sein eigenes Kuscheltier zu gestalten. Sein Zwillingsbruder Johann tut es ihm gleich, denn auch für ihn sind Dinosaurier die Größten.