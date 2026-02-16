 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. „Dann kann ich dich immer bei mir haben“ – Kinder gestalten Kuscheltiere

Build-A-Bear im Breuningerland „Dann kann ich dich immer bei mir haben“ – Kinder gestalten Kuscheltiere

Build-A-Bear im Breuningerland: „Dann kann ich dich immer bei mir haben“ – Kinder gestalten Kuscheltiere
1
Der sechsjährige Leopold wählt die Dino-Hülle, um daraus ein Kuscheltier zu gestalten. Sein Zwillingsbruder Johann entscheidet gleich. Foto: Stefanie Schlecht

Im Breuningerland Sindelfingen hat ein neuer Shop eröffnet: Build-A-Bear. Kunden können dort individuelle Kuscheltiere gestalten – mit überraschenden Extras. Lohnt sich das?

Böblingen: Leonie Schüler (lem)

Es gibt Waschbären, Frösche, Schäfchen, Pandas, Hasen und Axolotl, außerdem Wesen wie Snoopy oder Pikachu. Alle blicken mit freundlichen Gesichtsausdrücken aus dem Regal, eines kuscheliger als das andere. Johann und Leopold indes haben nur Augen für die roten Dinosaurier mit gelben Bäuchen, scharfen Krallen und spitzen Zähnen. „Das ist ein Utahraptor“, sagt der sechsjährige Leopold. Seine Entscheidung ist längst gefallen: Er wählt eine der Dino-Hüllen, um sein eigenes Kuscheltier zu gestalten. Sein Zwillingsbruder Johann tut es ihm gleich, denn auch für ihn sind Dinosaurier die Größten.

 

Die beiden Buben sind an diesem Vormittag in dem neuen Laden Build-A-Bear im Breuningerland ﻿Sindelfingen zu Besuch. Das Geschäft hat am 30. Januar im Erdgeschoss des Shoppingcenters eröffnet und bietet den Kunden die Möglichkeit, ein Stofftier teilweise selbst zu gestalten. „Am meisten kommen Erwachsene vorbei, die für sich selber Bärchen machen“, sagt Nikoleta Pavlidou, die Center-Managerin aus Stuttgart, die an diesem Tag in Sindelfingen aushilft. Auch in der Landeshauptstadt hat kürzlich ein Build-A-Bear-Shop an der Königstraße eröffnet. Die Nachfrage sei in beiden neu eröffneten Geschäften gut, auch für das Feiern von Kindergeburtstagen.

Johann überlegt, ob sein Dino einen Helm bekommen soll. Sicher ist sicher. Foto: Stefanie Schlecht

Qual der Wahl: Eine übergroße Auswahl an Zubehör

Johann und Leopold flitzen derweil durch den Laden und suchen Zubehör für ihre Kuscheldinos aus. Die Auswahl ist riesig, es gibt Sporthosen und Kapuzenpullis, außerdem Käppis, Rollschuhe, karierte Schlafanzüge, Rüschenröckchen, Brillen, Gummistiefel, Rollschuhe und Mini-Handys, dazu Komplett-Sets, um die Kuscheltiere als Doktor, Agent, Ballerina oder Harry Potter einzukleiden. „Hier gibt’s sogar Unterhosen!“, ruft Johann und muss lachen.

Unsere Empfehlung für Sie

Breuningerland Sindelfingen: Neuer Laden hat eröffnet: Teddybären zum Selbermachen

Breuningerland Sindelfingen Neuer Laden hat eröffnet: Teddybären zum Selbermachen

Das Geschäft Build-A-Bear hat neu im Breuningerland eröffnet. Kunden können dort ihre eigenen Kuscheltiere gestalten.

Der Mitarbeiter Niklas Shpak nimmt sich den Zwillingen an und erklärt ihnen, dass sie entscheiden können, ob sie ihre Dinosaurier mit pochendem oder leuchtendem Herzen ausstatten möchten oder mit einem Sprachspeicher, auf den sie zehn Sekunden lang selbst etwas aufnehmen können. Die beiden entscheiden sich für sprechende Dinos und lassen ihre Mama ein paar Worte einsprechen, „denn dann kann ich dich immer bei mir haben“, sagt Leopold.

„Dann kann ich dich immer bei mir haben.“

Leopold freut sich, dass seine Mama aus dem Dino spricht

Niklas stopft den Sprachspeicher in die Dinofüße und setzt die Urzeittiere an die Füllmaschine an. Erst Leopold, dann Johann dürfen das Fußpedal betätigen und so ihre Kuscheltiere mit watteartigem Polyester befüllen. Niklas achtet darauf, dass es nicht zu wenig und nicht zu viel ist, damit das Kuscheltier weder zu wabbelig noch zu hart wird.

Die Kuscheltiere bekommen eine Seele eingehaucht

Dann wird den Stoffdinos eine Seele eingehaucht, indem der Build-A-Bear-Mitarbeiter den Buben kleine Stoffherzen in die Hand drückt. „Was soll der Dino am besten können?“, fragt Niklas. Leopold sagt: „Er soll stark sein.“ Sein Bruder meint: „Mit mir kuscheln.“

Dann sollen die Zwillinge die Stoffherzen fest in den Händen reiben, nach links, rechts, oben und unten heben, an den Armmuskel reiben oder ans eigene Herz drücken. „Jetzt macht die Augen zu und wünscht euch was“, sagt Niklas. „Aber nicht verraten.“ Leopold nickt und merkt an, dass er seinen Zwilling sehr wohl einweihen werde. Als der Mitarbeiter ihn fragt, was er sich denn gewünscht habe, sagt der Sechsjährige entrüstet: „Darf ich dir doch nicht sagen!“ Test bestanden, nun werden die Herzen den Dinos in die Brust gesetzt und zugenäht.

Das Geschäft Build-A-Bear wurde 1997 in den USA gegründet, Filialen eröffneten weltweit. Mitte der Nuller-Jahre wurden auch in Deutschland Filialen gegründet, die aber während der Pandemie allesamt schließen mussten. Nun eröffnen hierzulande nach und nach wieder Geschäfte, im November in Berlin und Frankfurt, zuletzt in Sindelfingen, Stuttgart und Köln.

Leopold hilft beim Zunähen seines Stofftiers. Foto: Stefanie Schlecht

Johann und Leopold bekommen zum Abschluss noch jeder eine Geburtsurkunde ihrer neuen Gefährten in die Hand gedrückt. Als Namen haben sie „Lavablitz“ und „Sonne“ gewählt. Die Rechnung ist nicht gerade günstig, da die beiden zusätzlich zum je 40 Euro teuren Stofftier noch Pullis und Mini-Handys gewählt haben – darauf zu verzichten fiel bei der Fülle des Angebots zu schwer. Immerhin die Unterhosen ließen sie sich ausreden.

Zuhause spielen die Brüder ausgiebig mit ihren neuen Kuscheltieren und lassen sie als Einbrecher eine Bank ausrauben. „Sie wurden aber nicht geschnappt“, erklärt Johann. „Sie sind auf eine Insel geflohen und wurden nie wieder gesehen.“ Tränen gibt es später, als seinem Dino die Rückennaht aufplatzt. Also zurück nach Sindelfingen ins Breuningerland, dort wird das Loch geflickt – zwei Jahre gibt es Garantie.

Neue Läden im Breuningerland

Einkaufen
Zuletzt haben einige Geschäfte neu im Breuningerland Sindelfingen eröffnet. So zum Beispiel die Schweizer Chocolaterie Läderach und das Kindermodegeschäft Name it, außerdem gibt es seit Neustem Taschen von Liebeskind Berlin und Kekse von Cookie Couture. Neu ins Center eingezogen ist ebenso das Dekogeschäft Butlers.

Essen
Die ehemalige Frish-Fläche ist neu belebt worden: Auf 827 Quadratmetern ist mit der Genusswelt ein Food-Court eingezogen, der internationale kulinarische Trends unter einem Dach vereint.

Weitere Themen

Build-A-Bear im Breuningerland: „Dann kann ich dich immer bei mir haben“ – Kinder gestalten Kuscheltiere

Build-A-Bear im Breuningerland „Dann kann ich dich immer bei mir haben“ – Kinder gestalten Kuscheltiere

Im Breuningerland Sindelfingen hat ein neuer Shop eröffnet: Build-A-Bear. Kunden können dort individuelle Kuscheltiere gestalten – mit überraschenden Extras. Lohnt sich das?
Von Leonie Schüler
Bürgermeisterwahl in Rutesheim: Mit klarem Vorsprung in die Stichwahl: Tobias Pokrop zeigt sich zuversichtlich

Bürgermeisterwahl in Rutesheim Mit klarem Vorsprung in die Stichwahl: Tobias Pokrop zeigt sich zuversichtlich

Der Kandidat verpasste mit 49 Prozent knapp die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang. Aus seiner aktuellen Wirkungsstätte Riederich kommen auch kritische Töne. Was steckt dahinter?
Von Nathalie Mainka
20.000 Leute kamen zur Fasnet: Rekord: 72 Gruppen feiern auf Böblingens größtem Umzug

20.000 Leute kamen zur Fasnet Rekord: 72 Gruppen feiern auf Böblingens größtem Umzug

Ein Umzug der Superlative: Bis zu 2500 Hästräger sangen, tanzten und musizierten am Rosenmontag in der Böblinger Innenstadt.
Von Ulrich Stolte
Steinenbronn: Mann verwüstet katholische Kirche – und setzt sich anschließend an die Orgel

Steinenbronn Mann verwüstet katholische Kirche – und setzt sich anschließend an die Orgel

Kurioser Polizeieinsatz in Steinenbronn: Ein 32-Jähriger randaliert offenbar in einer Kirche. Als die Polizei eintrifft, spielt der Mann gerade auf der Orgel.
Von Rebecca Baumann
Stress in der S 6: Ärger, weil S-Bahn-Passagier noch fertig rauchen will

Stress in der S 6 Ärger, weil S-Bahn-Passagier noch fertig rauchen will

Die S-Bahn-Türe geht nicht zu, weil ein junger Mann mit seiner Zigarette im Weg steht. Zwei Männer geraten deshalb aneinander – erst in Weil der Stadt, dann in Renningen.
Von Franziska Kleiner
Unfall in Sindelfingen: Kleinbus streift Mercedes auf Kreuzung

Unfall in Sindelfingen Kleinbus streift Mercedes auf Kreuzung

Ein unbekannter Kleinbus-Fahrer fuhr auf einer Sindelfinger Kreuzung vermutlich einen zu weiten Bogen und rammte dabei einen Mercedes. Dann flüchtete er.
Von rmu
Zerstörung in Leonberg: FDP-Plakate abgerissen und überklebt

Zerstörung in Leonberg FDP-Plakate abgerissen und überklebt

Der frühere Kriminaler Kurt Kindermann geht nicht davon aus, dass es sich einfach um Randale handelt und vermutet politische Motive.
Von Thomas K. Slotwinski
Streit beim DRK im Kreis Böblingen: Nebentätigkeit beim Roten Kreuz: Mitarbeiter klagen

Streit beim DRK im Kreis Böblingen Nebentätigkeit beim Roten Kreuz: Mitarbeiter klagen

Darf das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Böblingen eine Nebentätigkeit untersagen? Nicht im Fall einer Mutter, die für ihre Kinder da sein will, fand das Arbeitsgericht Stuttgart.
Von Ulrich Stolte
Straßensperrung am Leo-Center: Zwei Tage Vollsperrung: Kein Durchkommen am Leo-Center

Straßensperrung am Leo-Center Zwei Tage Vollsperrung: Kein Durchkommen am Leo-Center

In Leonberg ist der Bereich der Leonberger Straße an der Neuköllner Straße am 16. und 17. Februar für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund sind Arbeiten am Leo-Center.
Von Jelena Maier
Fiasko bei der Schönbuchbahn: Entscheidung für CAF war falsch – die Rechtfertigung sinnlos

Fiasko bei der Schönbuchbahn Entscheidung für CAF war falsch – die Rechtfertigung sinnlos

Der Kreis rechtfertigt seine Entscheidung für die CAF-Fahrzeuge auf der Schönbuchbahn-Strecke – die Argumente sind nicht überzeugend und wenig hilfreich, kommentiert unser Redakteur.
Von Ulrich Stolte
Weitere Artikel zu Breuningerland
 
 