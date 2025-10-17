In Rumäniens Hauptstadt Bukarest hat am Freitag eine Explosion ein riesiges Loch in einen Wohnblock gerissen und mindestens drei Menschen getötet.

In Rumäniens Hauptstadt Bukarest hat am Freitag eine Explosion ein riesiges Loch in einen Wohnblock gerissen und mindestens drei Menschen getötet. Nach der Explosion, die Teile mehrerer Stockwerke fortriss, wurden zudem 13 Menschen ins Krankenhaus gebracht, wie der Rettungsdienst mitteilte. Zwei Verletzte befanden sich demnach in einem ernsten Zustand. Das achtstöckige Wohnhaus musste wegen Einsturzgefahr geräumt werden. Auch Schüler und Lehrer einer nahegelegenen Oberschule wurden vorsichtshalber evakuiert.

Unsere Empfehlung für Sie Gasexplosion in Stuttgart-Süd Wohnhausdach hebt mitten in der Nacht ab Gas strömt in einem Haus in Stuttgart aus einer Kartusche - und explodiert. Mit solcher Wucht, dass sich mitten in der Nacht plötzlich das Dach eines Wohnhauses hebt. Gas soll Explosion verursacht haben Die wahrscheinlichste Ursache für das Unglück sei Gas, sagte Rettungsdienst-Chef Raed Arafat, ohne Details zu nennen. Weil die Lage rund um das destabilisierte Gebäude gefährlich sei, hätten die Behörden entschieden, auch die Umgebung zu sperren. Derweil suchten die Rettungskräfte nach möglichen weiteren Opfern.

"Ich dachte, wir werden bombardiert", schilderte ein Zeuge örtlichen Medien die Explosion. Andere vermuteten nach eigener Aussage zunächst ein Erdbeben.

Explosion hat Fenster in benachbarter Schule zerstört

In der benachbarten Schule gingen durch die Wucht der Explosion mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Dabei erlitten mehrere Schüler leichte Verletzungen, wie die Schulinspektion mitteilte. Sie seien vor Ort medizinisch versorgt und anschließend von ihren Eltern abgeholt worden.