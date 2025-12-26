Bulgarien vor Euro-Einführung Europas rote Laterne
Als ärmster EU-Staat führt Bulgarien den Euro ein. Doch wirtschaftlich hat das Land aufgeholt, meint Thomas Roser.
Eine harmonische Zeitenwende sieht anders aus. Ein überstürzter Regierungsabtritt kurz vor Beginn von Bulgariens neuer Euro-Ära, Proteste gegen Korruption, Klüngelwirtschaft und windige Schattenmänner: Ausgerechnet der am wenigsten wohlhabende EU-Staat schlittert mit ungewohnt viel Getöse als 21. Mitglied in die Euro-Zone, die doch so stark auf Stabilität bedacht ist.