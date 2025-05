Die baden-württembergische Industrie ist insbesondere wegen der Automobilkrise stärker von Jobrückgängen betroffen als andere Branchen. Ein Zollkrieg würde dies noch verstärken. Immerhin gibt es einen Rettungsanker.

Matthias Schiermeyer 01.05.2025 - 12:54 Uhr

Die Wirtschaftsschwäche macht sich im Südwesten besonders bemerkbar: Die Zahl der Jobs geht hier stärker zurück als in anderen Ländern. Das liegt am großen Gewicht der Industrie, der Konjunktur und Transformation massiv zu schaffen machen. In Baden-Württemberg sind 28 Prozent (rund 1,36 Millionen) der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe tätig; darunter gut eine Million in der Metall- und Elektroindustrie – das ist mehr als in jedem anderen Bundesland. Umso schwerer wiegt, dass dort schon seit Anfang 2024 und gegen den Trend der Gesamtwirtschaft ein Beschäftigungsabschwung stattfindet. Ein Überblick.