Die Bundesanwaltschaft hat eine mutmaßliche militante Neonazi-Gruppe wegen Terrorverdachts angeklagt. Was bekannt ist.
10.09.2025 - 12:35 Uhr
Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat Anklage gegen die sogenannten „Sächsischen Separatisten“ erhoben. Acht Beschuldigten werde unter anderem die Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Die Bundesanwaltschaft hatte die acht Angeschuldigten im November festnehmen lassen.