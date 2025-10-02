Schusswaffen, Munition und eine «konkrete Bedrohungslage»: In Berlin werden am Mittwoch drei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation Hamas gefasst. Ein Erster sitzt nun in Untersuchungshaft.
02.10.2025 - 12:02 Uhr
Karlsruhe/Berlin - Nach der Festnahme von drei mutmaßlichen Hamas-Mitgliedern in Berlin ist ein erster Beschuldigter in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mitteilte. Im Laufe des Tages sollten auch die anderen beiden Beschuldigten dem Richter in Karlsruhe vorgeführt werden.