Bis Ende September hat der Generalbundesanwalt 97 Ermittlungsverfahren zum internationalen islamistischen Terrorismus eingeleitet. Auch ein anderer Phänomenbereich beschäftigt die Behörde zunehmend.

dpa 23.10.2024 - 03:30 Uhr

Berlin - Der Generalbundesanwalt hat in diesem Jahr schon deutlich mehr Ermittlungsverfahren zu Terrorstraftaten ohne Bezug zu Islamismus, Rechts- oder Linksextremismus eingeleitet als in den Jahren zuvor. Den größten Anteil an den in Karlsruhe zuletzt neu eingeleiteten Ermittlungen zu terroristischen Straftaten machen aber weiterhin Verfahren aus, bei denen eine islamistische Motivation vermutet wird.