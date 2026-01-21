Die Bundesanwaltschaft nimmt zwei Verdächtige fest: Sie sollen Milizen in den «Volksrepubliken Donezk und Luhansk» unterstützt haben. Es geht unter anderem um Drohnen.
Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat in Brandenburg zwei mutmaßliche Unterstützer der prorussischen "Volksrepubliken Donezk und Luhansk" festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde wirft den beiden Männern die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen in mehreren Fällen vor. Die Polizei rückte zu Durchsuchungen aus.