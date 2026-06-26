Die Bundesanwaltschaft hat in Thüringen zwei mutmaßliche Unterstützer der rechtsextremistischen Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle" festnehmen lassen. Die beiden Deutschen sollen laut Mitteilung der Behörde mit Komplizen versucht haben, eine Asylbewerberunterkunft im Landkreis Altenburger Land in Brand zu setzen.

dpa 26.06.2026 - 11:07 Uhr

Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat in Thüringen zwei mutmaßliche Unterstützer der rechtsextremistischen Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle" festnehmen lassen. Die beiden Deutschen sollen laut Mitteilung der Behörde mit Komplizen versucht haben, eine Asylbewerberunterkunft im Landkreis Altenburger Land in Brand zu setzen.