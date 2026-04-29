Fotos von militärischen Konvois, Informationen zu Drohnenfirmen und Pläne für eine Sabotagetruppe: Was die Bundesanwaltschaft einem mutmaßlichen Spion für Russland vorwirft.
29.04.2026 - 10:02 Uhr
Karlsruhe/Berlin - Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen mutmaßlichen Spion festnehmen lassen, der für Russland tätig gewesen sein soll. Der Mann habe "spätestens seit Mai 2025 von Deutschland aus fortlaufend in Kontakt zu einem russischen Geheimdienst" gestanden, teilte die oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde mit.