Mehrere Männer sollen für mögliche Hamas-Anschläge Waffen beschafft und versteckt haben. An der Grenze zu Dänemark nehmen Beamte nun erneut einen Verdächtigen in dem Komplex fest.
13.11.2025 - 14:44 Uhr
Karlsruhe/Flensburg - Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen mutmaßliche Mitglieder und Waffen-Beschaffer der Terrororganisation Hamas hat die Bundesanwaltschaft einen weiteren Verdächtigen festnehmen lassen. Der Mann wurde am Donnerstag bei seiner Einreise aus Dänemark in einem Zug nach Flensburg durch Beamte des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei gefasst, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte.