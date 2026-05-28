Die Ermittlungen zu mutmaßlichen Waffenlieferungen für die Hamas führen erneut zu einer Festnahme – diesmal in Dänemark. Was die Bundesanwaltschaft dem Verdächtigen vorwirft.
28.05.2026 - 16:19 Uhr
Karlsruhe - Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen mutmaßliche Waffenbeschaffer der Terrororganisation Hamas hat die Bundesanwaltschaft einen weiteren Verdächtigen festnehmen lassen. Die dänische Polizei habe den Mann in der Nähe der dänischen Hauptstadt Kopenhagen gefasst, teilte Deutschlands oberste Strafverfolgungsbehörde mit. Der Däne soll demnächst nach Deutschland überstellt werden.