Der immens gestiegene Goldpreis an den Börsen macht sich auch bei der Bundesbank bemerkbar. Die deutschen Goldreserven haben stark an Wert gewonnen - um einen dreistelligen Milliardenwert.
05.03.2026 - 12:27 Uhr
Frankfurt/Main - Milliardenplus dank Goldpreisrallye: Die deutschen Goldreserven haben im vergangenen Jahr stark an Wert gewonnen. Die Bundesbank beziffert den Wert aller Goldbestände in ihrem Geschäftsbericht per Ende 2025 auf 395,2 Milliarden Euro - rund 125 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor.