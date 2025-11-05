Bundesbank-Vorstand Balz „Wir haben keinerlei Absicht, das Bargeld zu schwächen“
Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz wirbt für die Einführung des digitalen Euro. Angesichts der Befürchtungen in Deutschland sei noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
Die Europäische Zentralbank (EZB) treibt die Arbeiten am digitalen Euro voran: Zur Einführung der virtuellen Bargeld-Alternative bis Anfang 2029 wird die nächste Vorbereitungsphase eingeläutet.