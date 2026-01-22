Mit Messern, Äxten und Macheten gegen politische Gegner: Was die Bundesanwaltschaft «Knockout 51» vorwirft – und warum sie heute in Karlsruhe auf eine Einstufung als Terrorgruppe setzt.
22.01.2026 - 05:05 Uhr
Karlsruhe/Jena - Gegen mutmaßliche Beteiligte der rechtsextremistischen Kampfsportgruppe "Knockout 51" laufen mehrere Gerichtsverfahren. Die Bundesanwaltschaft sieht in ihr eine terroristische Vereinigung - konnte sich mit dieser Einstufung am Oberlandesgericht (OLG) Jena zuletzt aber nicht durchsetzen. Jetzt entscheidet dazu der Bundesgerichtshof (BGH). Was hat es mit der Gruppe auf sich? Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Urteil: