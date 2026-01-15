E-Zigaretten kommen vor allem bei jungen Leuten gut an. Doch wie streng muss der Jugendschutz beim Online-Verkauf von Ersatztanks greifen? Ein BGH-Verfahren rückt die Vapes erneut in den Fokus.
15.01.2026 - 05:00 Uhr
Karlsruhe - Mit bunten Designs und Geschmacksrichtungen wie Minze, Melone oder Omas Apfelkuchen sprechen E-Zigaretten oft vor allem junge Menschen an. Das Jugendschutzgesetz verbietet dabei ausdrücklich den Verkauf an Kinder und Jugendliche. Müssen Händler daher auch beim Online-Versand von ungefüllten Ersatztanks das Alter der Käuferinnen und Käufer kontrollieren? Das nimmt der Bundesgerichtshof unter die Lupe. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu einem umstrittenen Produkt und einer wachsenden Branche: