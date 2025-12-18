Ein Ex-Offizier und verurteilter Spion bleibt freiwillig länger im Gefängnis – wegen seiner ungeklärten Krankenversicherung. Was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Entscheidung?

red/dpa 18.12.2025 - 18:37 Uhr

Ein wegen Spionage inhaftierter Ex-Offizier der Bundeswehr ist gerichtlich erfolgreich gegen seine frühere Haftentlassung vorgegangen. Der Mann will nun doch nicht schneller aus dem Gefängnis, weil es Probleme mit seiner Krankenversicherung gibt. Das geht aus einem aktuellen Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) hervor.