Ökologischer Sichtschutz für die Eine, erdrückende grüne Wand für den Anderen. Zwei Nachbarn streiten über eine meterhohe Bambushecke. Jetzt hat Deutschlands oberstes Zivilgericht den Fall geprüft.

dpa 28.03.2025 - 05:00 Uhr

Karlsruhe - Entlang der Grenze zweier Grundstücke in Hessen steht eine mindestens sechs bis sieben Meter hohe Bambushecke. Die Eigentümerin freut sich über den ökologischen Sichtschutz, ihr Nachbar ärgert sich über die grüne Wand vor seinem Haus - und zieht vor Gericht. Der Rechtsstreit landet am Ende beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Am Freitag (9.00 Uhr) will der Senat seine Entscheidung dazu verkünden.