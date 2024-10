Die Drogeriekette dm darf Desinfektionsmittel nicht als hautfreundlich anpreisen. Gut so, kommentiert Christian Gottschalk – aber die Werbeindustrie wird kreativ werden.

Christian Gottschalk 10.10.2024 - 12:17 Uhr

Es gibt Bezeichnungen, die klingen gut – und sagen nichts. „Spitzenqualität“ zum Beispiel. Manch eine Supermarkt-Salami ziert dieser Ausdruck, der einen entscheidenden Vorteil hat: Was genau spitze sein soll, und welche Art von Qualität hier gemeint ist, das weiß niemand. Mindestens ebenso beliebt ist der Begriff „regional“. Woher die regionale Gurke stammt, das bleibt der Vorstellungskraft des Käufers vorbehalten. Gesetzlich geregelt ist das nicht – und ein paar hundert Kilometer Transportweg sind keine Seltenheit. Der Verbrauchertäuschung sind so an vielen Stellen Tür und Tor geöffnet.