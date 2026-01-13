Wer überträgt die Fußball-Bundesliga am in dieser englischen Woche live im deutschen Free-TV und Pay-TV? Gibt es einen kostenlosen Stream? Alle Informationen zur Übertragung.

Die Englische Woche in der Fußball-Bundesliga bringt am Dienstag und Mittwoch ein dichtes Programm mit mehreren richtungsweisenden Duellen. Den Auftakt am Dienstagabend macht um 18.30 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Beide Teams wollen wichtige Punkte sammeln und sich weiter nach oben orientieren. Wer überträgt den 17. Spieltag im TV und Livestream?

Bundesliga heute live: Wer überträgt die Spiele am 17. Spieltag?

Ab 20.30 Uhr stehen gleich mehrere Partien parallel auf dem Spielplan. Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen und geht im heimischen Stadion als klarer Favorit in die Begegnung. Ebenfalls um diese Uhrzeit trifft der 1. FSV Mainz 05 auf den 1. FC Heidenheim – ein Duell, das vor allem im Kampf um Stabilität und wichtige Zähler im unteren Tabellenbereich große Bedeutung hat. Der Hamburger SV bekommt es zur selben Zeit mit Bayer 04 Leverkusen zu tun und steht gegen den ambitionierten Werksklub vor einer schweren Aufgabe.

In der Englischen Woche überträgt Sky beziehungsweise WOW sämtliche Bundesliga-Spiele am Dienstag und Mittwoch als Einzelspiele, während DAZN die Konferenz anbietet. Das Topspiel am Donnerstag um 20:30 Uhr ist ebenfalls exklusiv bei Sky/WOW zu sehen. Eine Ausnahme bildet das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München: RTL zeigt die Partie am Mittwoch live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr.

Das sind die Spiele in der Bundesliga am Dienstag, 13.01.2026

18:30 Uhr: VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt

20:30 Uhr: Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

20:30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim

20:30 Uhr: Hamburger SV gegen Bayer 04 Leverkusen

Am Mittwoch, dem 14. Januar 2026, wird die Englische Woche fortgesetzt. Um 18.30 Uhr eröffnet der VfL Wolfsburg gegen den FC St. Pauli den zweiten Spieltag, in dem es für beide Teams um dringend benötigte Punkte geht. Am späten Abend rücken dann die Begegnungen der oberen Tabellenregionen in den Fokus. RB Leipzig trifft auf den SC Freiburg und will seine Position in der Spitzengruppe festigen. Zeitgleich empfängt die TSG Hoffenheim Borussia Mönchengladbach zu einem Duell zweier Teams mit europäischen Ambitionen. Den Abschluss der Englischen Woche bildet das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München. Die Münchner gehen als klarer Favorit in die Partie, während Köln auf eine Überraschung hofft.

Das sind die Spiele in der Bundesliga am Mittwoch, 14.01.2026

18:30 Uhr: VfL Wolfsburg gegen FC St. Pauli

20:30 Uhr: RB Leipzig gegen SC Freiburg

20:30 Uhr: TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach

20:30 Uhr: 1. FC Köln gegen Bayern München

Das ist das Topspiel am Donnerstag, 15.01.2026