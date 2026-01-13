Wer überträgt die Fußball-Bundesliga am in dieser englischen Woche live im deutschen Free-TV und Pay-TV? Gibt es einen kostenlosen Stream? Alle Informationen zur Übertragung.
13.01.2026 - 08:28 Uhr
Die Englische Woche in der Fußball-Bundesliga bringt am Dienstag und Mittwoch ein dichtes Programm mit mehreren richtungsweisenden Duellen. Den Auftakt am Dienstagabend macht um 18.30 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Beide Teams wollen wichtige Punkte sammeln und sich weiter nach oben orientieren. Wer überträgt den 17. Spieltag im TV und Livestream?