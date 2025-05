Im vergangenen Jahr zählten die Behörden so viele politisch motivierte Straftaten wie noch nie. Vor allem in zwei Bereichen fällt die Zunahme auf.

Rebekka Wiese 20.05.2025 - 15:10 Uhr

Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. 84 172 Delikte zählte das Bundeskriminalamt (BKA) für das Jahr 2024 – gut 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit setzt sich ein größerer Trend fort. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Zahlen mehr als verdoppelt. Mit Abstand die meisten Delikten wurden – wie schon in den Vorjahren – im Bereich rechts motivierter Kriminalität erfasst. In diesem Jahr sticht außerdem die Zunahme antisemitischer Straftaten hervor.