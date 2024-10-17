Koffein gehört für viele zum Wachwerden dazu, oft in Form von Kaffee oder von Energydrinks. Im Handel gibt es auch reines Koffeinpulver zu kaufen. Doch das kann schnell zu einer Überdosis führen.
04.02.2026 - 10:54 Uhr
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat vor schweren Gesundheitsschäden durch hochkonzentriertes Koffeinpulver gewarnt. Als Nahrungsergänzungsmittel angebotene koffeinhaltige Pulver könnten bereits in geringen Mengen schwere Vergiftungen hervorrufen, hat das BfR in Berlin mitgeteilt. Eine Überdosierung sei leicht möglich.