Bundeskanzler Friedrich Merz betont bei seinem Antrittsbesuch in Ankara die Bedeutung engerer Zusammenarbeit mit der Türkei – trotz Spannungen über Demokratie und Menschenrechte.

Bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Dringlichkeit einer vertieften Zusammenarbeit mit der Türkei betont. "Lassen Sie uns das enorme Potenzial unserer Beziehungen in den nächsten Monaten und Jahren noch besser nutzen", sagte Merz am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

"Und dafür gibt es auch zwingende Gründe, denn wir gehen in eine neue geopolitische Phase, die von der Politik großer Mächte geprägt wird."

Der Nato-Partner Türkei sei "ein wichtiger Akteur in fast allen außen- und sicherheitspolitischen Fragen", fügte Merz hinzu. "Dabei führt kein Weg an einer guten und vertieften Partnerschaft mit der Türkei vorbei." Beide Länder müssten auch die "wirtschaftlichen Chancen besser nutzen, die in dieser Partnerschaft stecken".

Merz trifft Zivilgesellschaft bei Abendessen in Ankara

Merz war am Mittwochabend zu seinem Antrittsbesuch in Ankara eingetroffen. Er traf dann abseits des öffentlichen Besuchsprogramms in der Residenz der deutschen Botschafterin bei einem Abendessen Vertreter der Zivilgesellschaft.

Merz war vor der Reise von unterschiedlichen Seiten aufgefordert worden, die Lage von Demokratie und Menschenrechten unter der zunehmend autokratischen Herrschaft Erdogans anzusprechen. Am Donnerstag wurde Merz dann vom türkischen Präsidenten im Präsidentenpalast in Ankara mit militärischen Ehren empfangen.