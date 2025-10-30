Bundeskanzler Friedrich Merz betont bei seinem Antrittsbesuch in Ankara die Bedeutung engerer Zusammenarbeit mit der Türkei – trotz Spannungen über Demokratie und Menschenrechte.
30.10.2025 - 14:54 Uhr
Bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Dringlichkeit einer vertieften Zusammenarbeit mit der Türkei betont. "Lassen Sie uns das enorme Potenzial unserer Beziehungen in den nächsten Monaten und Jahren noch besser nutzen", sagte Merz am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara.