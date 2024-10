Der deutsche Kanzler und der türkische Präsident wollen in Istanbul politische Baustellen abräumen. Drei große Themen müssen die beiden besprechen.

Susanne Güsten 18.10.2024 - 15:48 Uhr

Deutschland und die Türkei wollen beim Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz und Präsident Recep Tayyip Erdogan an diesem Samstag in Istanbul ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern aufschlagen. Beide Seiten haben Interesse an dem Neuanfang und haben schon vor dem Besuch damit begonnen, politische Baustellen abzuräumen. So erklärte sich Berlin zu mehr Waffenlieferungen an den Nato-Partner bereit. Am Bosporus stehen Scholz und Erdogan aber vor drei wichtigen Hürden für die Wiederannäherung.