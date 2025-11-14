In Stuttgart war er bereits zwei Mal als Kanzler, nun kommt Friedrich Merz auch erstmals nach Südbaden. Steigt der CDU-Politiker auch in eine Achterbahn?
14.11.2025 - 18:09 Uhr
Seinen offiziellen Antrittsbesuch im Südwesten hat Bundeskanzler Friedrich Merz schon absolviert, nun stattet er auch einem der wohl beliebtesten Touristenziele im Land einen Besuch ab: Am Samstag wird der CDU-Politiker im Europa-Park im südbadischen Rust erwartet. Ob auf dem Programm des Kanzlers auch eine Fahrt in den schnellen Achterbahnen des Freizeitparks steht, war im Vorfeld nicht bekannt.