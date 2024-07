Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich nach dem Verbot des Islamistischen Zentrums Hamburg (IZH) auf X, ehemals Twitter, zu Wort gemeldet. Der Stuttgarter Abgeordnete schrieb: „Jeder und jede hat in Deutschland das Recht auf friedliche Religionsausübung.“ Das Islamische Zentrum Hamburg aber verbreite seit Jahren islamistische und antisemitische Propaganda. Özdemir weiter: „Deshalb ist es richtig und überfällig, dass das IZH verboten wird.“

Die Polizei hatte am frühen Mittwochmorgen zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und weitere Gebäude in anderen Bundesländern durchsucht. Der Verfassungsschutz stuft den Verein, der in Hamburg die Blaue Moschee betreibt, als extremistisch und vom Iran gesteuert ein. Seit Jahren gibt es deshalb Forderungen nach einem Verbot des IZH.