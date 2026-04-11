Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck erlebt Borussia Dortmund ein Spiel zum Vergessen. In der zweiten Halbzeit gerät der Fußball zur Nebensache.
11.04.2026 - 17:30 Uhr
Dortmund - Borussia Dortmund hat das vorzeitige Ticket für die Champions League vergeben und muss wohl auch die letzte Mini-Chance auf die deutsche Fußball-Meisterschaft abhaken. Der BVB verlor gegen Bayer Leverkusen am 29. Bundesliga-Spieltag vor eigenem Publikum mit 0:1 (0:1) und zeigte dabei einen uninspirierten und trägen Auftritt.