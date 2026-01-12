Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster in der Bundesliga geöffnet. Wie lange die Klubs in den europäischen Topligen noch Spieler verpflichten dürfen, gibt es hier im Überblick.

Seit dem 1. Januar ist das Winter-Transferfenster geöffnet. Den Vereinen bleibt knapp ein Monat Zeit, um sich gezielt zu verstärken oder wechselwillige Profis abzugeben. Anders als im Sommer sind die Spielräume dabei deutlich kleiner: Statt großer Umbrüche stehen meist punktuelle Nachjustierungen im Fokus. Gesucht werden häufig ein erfahrener Innenverteidiger, ein zusätzlicher Stürmer oder ein Leihspieler, der sofort weiterhelfen kann. Wintertransfers sind damit weniger Ausdruck langfristiger Planung als vielmehr ein Spiegel der sportlichen Realität. Abstiegskampf, Verletzungssorgen oder unerwartete Ambitionen im Europapokal veranlassen viele Klubs, noch einmal aktiv auf dem Transfermarkt zu werden.

Bundesliga-Transferfenster schließt Anfang Februar

In der Fußball-Bundesliga schließt das Winter-Transferfenster in dieser Saison am 2. Februar. Bis 20.00 Uhr müssen sämtliche Vertragsunterlagen bei der Deutschen Fußball Liga eingereicht sein, danach sind keine Wechsel mehr möglich. Üblicherweise endet die Transferperiode bereits am 31. Januar, doch da dieser Termin 2026 auf einen Samstag fällt, wurde das Wechselfenster in diesem Jahr um wenige Tage verlängert.

Transferfenster in Spanien länger geöffnet

Auch in der englischen Premier League, in Spaniens La Liga, der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 schließt das Winter-Transferfenster 2026 am 2. Februar. Unterschiede gibt es allerdings hinsichtlich der Uhrzeit. Während der Deadline Day in Deutschland um 20 Uhr endet, dürfen beispielsweise in England und Spanien noch bis Mitternacht Transfers getätigt werden.

Transferfenster Bundesliga (Deutschland)

Schließt: Montag, 2. Februar 2026, 20 Uhr

Transferfenster Premier League (England)

Schließt: Montag, 2. Februar 2026, 23:59 Uhr

Transferfenster Ligue 1 (Frankreich)

Schließt: Montag, 2. Februar 2026, 23:00 Uhr

Transferfenster Serie A (Italien)

Schließt: Montag, 2. Februar 2026, 20:00 Uhr

Transferfenster La Liga (Spanien)

Schließt: Montag, 2. Februar 2026, 23:59 Uhr

Transferfenster Admiral-Bundesliga (Österreich)

Schließt: Freitag, 6. Februar 2026, 23:59 Uhr

Transferfenster Brack Super League (Schweiz)

Schließt: Montag, 16. Februar 2026, 23:59 Uhr

Transferfenster Süper Lig (Türkei)

Schließt: Freitag, 6. Februar 2026, 23:59 Uhr

Transferfenster Saudi Professional League (Saudi-Arabien)

Schließt: Samstag, 31. Januar 2026