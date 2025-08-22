 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport

  4. Der Fußball kämpft um neue Zuschauer

Bundesliga Der Fußball kämpft um neue Zuschauer

Bundesliga: Der Fußball kämpft um neue Zuschauer
1
Harry Kane vom FC Bayern setzt sich nach dem Gewinn des Supercups selbst in Szene. Jetzt geht es in der Bundesliga los. Foto: AFP

Die Liga startet mit vielen Neuerungen und verspricht mehr Nähe in der Berichterstattung. Das verbessert aber nicht zwangsläufig das Produkt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Die Fußballshow beginnt – und dem Meister gebührt die Ehre des ersten Auftritts. Der FC Bayern empfängt an diesem Freitagabend RB Leipzig zum Bundesligastart. Ein Flutlichtspiel bei elektrisierender Atmosphäre in der Münchner Arena. So wie es sich die Fans wünschen. Oder, wie es der Ligaverband DFL auf seine Art ausdrückt, ein Leuchtturmspiel. Eine Begegnung von herausragender Bedeutung, weil eine hohe Aufmerksamkeit auf ihr liegt und weil die Macher keinen Aufwand scheuen, um die beiden Mannschaften ins rechte Licht zu rücken.

 

Die Medienerlöse erreichten Rekordhöhe

Für die DFL sind Leuchtturmspiele vor allem ein Fernsehspektakel. Der Fußball soll sich von seiner besten Seite zeigen. Spannend, attraktiv, auf höchstem technischen Niveau produziert und ohne Klamauk bei der Präsentation. Das ist der Anspruch der Funktionäre aus Frankfurt, dem sie zu Beginn einer neuen TV-Rechte-Periode gerecht werden wollen. Fast viereinhalb Milliarden Euro hat die DFL an Medienerlösen für die nächsten vier Jahre erzielt – so viel Geld wie noch nie. Und nun sollen Clubs und Anhänger davon profitieren.

Die veränderten Bezahlsender, Abonnements und Preise sind bei den Übertragungen nicht die einzigen Neuerungen im traditionellen Geschäftsfeld der Bundesliga. Der Titelkampf ist auch ein Kampf um neue Zielgruppen. Denn das Publikum wird zunehmend älter und es geht darum, junge Zuschauer zu gewinnen und zu binden. Eine Selbstverständlichkeit ist das im digitalen Zeitalter nicht mehr. Dafür gibt es auf dem Unterhaltungssektor zu viel Konkurrenz und auch der Medienkonsum hat sich in den vergangenen Jahren zu stark verändert.

Mit dem Motto „closer to the game“ versucht die DFL nun, einen Trend in Deutschland zu setzen und mehr Nähe in der Berichterstattung herzustellen. An- und abgeschaut hat sie sich dabei einiges in den US-Profiligen sowie der Formel 1, um ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen und Emotionen zu schüren. In den Stadien werden dafür bis zu 28 Kameras eingesetzt, zeitweise sogar an den Eckfahnen. Das ist höchster Standard, um Zweikämpfe und Gefühle auf dem Platz einzufangen – aus möglichst jeder Perspektive.

Mehr Bilder, mehr Geschichten, mehr Informationen

Doch es wird auch die Ankunft der Teambusse im Vorfeld gezeigt und sogar ein Blick in die Kabine gewährt. Allerdings in den leeren Umkleidetrakt, dort hängen dann nur die Trikots der Profis. Mehr war bei den Vereinen nicht herauszuholen. Innenräume der Mannschaften gelten als heilig und sollen geschützt bleiben. Noch. Denn Professionalisierung und Kommerzialisierung schreiten weiter voran. Die zahlenden TV-Sender verlangen nach mehr Bildern, mehr Geschichten, mehr Informationen.

Natürlich ergibt sich daraus eine Kontroverse, die den Fußball in der Diskussion zwischen Kurve und Kapital schon lange erfasst hat. Doch jetzt droht für die Traditionalisten die nächste Dimension. Jedenfalls steht zu befürchten, dass das Spiel um Tore und Titel angesichts der Datenflut, den künftigen Medienformaten und der ganzen Technologie seinen Zauber verliert. Ohne zusätzliche Statistiken, Grafiken, Expertenanalysen, interaktive Feeds und Schiedsrichterkameras wird es indessen nicht mehr gehen in der Medienwelt.

Bleibt die Frage nach dem Produkt. Als Premiumware wird der deutsche Fußball verkauft – aber ist er das im internationalen Vergleich noch? Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: nein, jedenfalls nicht auf Spitzenniveau. Die Stars wandern ab. Viele sehen in der Bundesliga nur noch eine Ausbildungsliga für die englische Premier League und eine Handvoll europäischer Topclubs. Dennoch gilt von diesem Freitagabend an unter Flutlicht: „The show must go on“.

Weitere Themen

VfB Stuttgart: „Ich bin nicht der Typ, der Alibis sucht“

VfB Stuttgart „Ich bin nicht der Typ, der Alibis sucht“

Er trägt beim VfB Stuttgart nun die Nummer zehn und will sich wieder steigern. Chris Führich hat viel vor in dieser Saison. Das Fernziel ist die WM 2026.
Von Philipp Maisel
Frisch Auf Göppingen: Verlängerung mit Ben Matschke bestätigt, zwei Ex-Spieler in neuer Funktion

Frisch Auf Göppingen Verlängerung mit Ben Matschke bestätigt, zwei Ex-Spieler in neuer Funktion

Frisch Auf Göppingen hat die Vertragsverlängerung mit Trainer Ben Matschke bestätigt, Rekordspieler Manuel Späth übernimmt eine Funktion, genauso Matthias Dudium.
Von Jürgen Frey
Im Fußball und auch sonst: Die Schönheit der Niederlage

Im Fußball und auch sonst Die Schönheit der Niederlage

Zum Start der Bundesligasaison eine Hommage an ewige Verlierer und legendäre Loser, nicht nur im Fußball.
Von Leo Wanner
News zu den Stuttgarter Kickers: Kickers müssen in Mainz auf Milan Petrovic verzichten

News zu den Stuttgarter Kickers Kickers müssen in Mainz auf Milan Petrovic verzichten

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.
Von Johannes Röckinger/Jürgen Frey
Podcast zum VfB Stuttgart: Die große Saisonvorschau

Podcast zum VfB Stuttgart Die große Saisonvorschau

In der 359. Folge besprechen Christian Pavlic und Philipp Maisel mit Sportwissenschaftler Steffen Görsdorf die Themen, die Fans des VfB vor dem BUndesligastart bewegen.
Von Philipp Maisel
Tippspiel zur VfB-Saison: Die große MeinVfB-Tippspiel – jetzt einsteigen!

Tippspiel zur VfB-Saison Die große MeinVfB-Tippspiel – jetzt einsteigen!

Die MeinVfB-Nutzergemeinde ist schon ganz heiß auf den Bundesligastart – rund 1893 Mitspieler haben sich bereits angemeldet. Wann folgst Du?
Von Philipp Maisel
European League of Football: Alles oder nichts – Stuttgart Surge ist heiß auf die Play-offs

European League of Football Alles oder nichts – Stuttgart Surge ist heiß auf die Play-offs

Das Surge-Team trifft im Kampf um den Einzug ins Halbfinale auf die Madrid Bravos – gegen die starken Spanier wird die Defensive besonders gefordert sein.
Von Jochen Klingovsky
HB Ludwigsburg: Darum verzögert sich die Entscheidung weiter

HB Ludwigsburg Darum verzögert sich die Entscheidung weiter

Die HB Ludwigsburg hat das Geld für den künftig abgespeckten Etat noch nicht komplett zusammen, deshalb fehlt weiter das grüne Licht des Insolvenzverwalters. Es gibt eine neue Frist.
Von Jürgen Frey
Volleyball: So stark ist Allianz MTV Stuttgart bei der WM vertreten

Volleyball So stark ist Allianz MTV Stuttgart bei der WM vertreten

Fünf Spielerinnen des Volleyball-Bundesligisten sind in Thailand dabei – und werden bei der Weltmeisterschaft wertvolle Erfahrungen sammeln.
Von Jochen Klingovsky
VfB Stuttgart: Hoeneß zu neuer Regel: „Wird großen Einfluss nehmen“

VfB Stuttgart Hoeneß zu neuer Regel: „Wird großen Einfluss nehmen“

Der Stuttgarter Trainer äußert sich zum Acht-Sekunden-Limit für Torhüter, das auch in der Vorbereitung des VfB eine wichtige Rolle gespielt hat.
Von David Scheu
Weitere Artikel zu Bundesliga Kommentar FC Bayern München RB Leipzig DFL
 